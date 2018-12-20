Митч Марнер и Остон Мэттьюс станцевали в балете "Щелкунчик"

Форварды "Торонто" Митч Марнер и Остон Мэттьюс приняли участие в канадской постановке балета "Щелкунчик", сообщает официальный сайт НХЛ.

Они исполнили роли кукол, которые стреляли из пушек во время битвы. Марнер и Мэттьюс - не первые хоккеисты из "Торонто", которых пригласили на театральные подмостке. Ежегодно, в канун Рождества, в Торонто проводятся подобные шоу. В 2006-м в нем принял участие Матс Сундин.

В текущем сезоне Мэттьюс набрал 29 (17+12) очков в 20 встречах, Марнер же записал на свой счет 44 (9+35) баллов в 34 играх.