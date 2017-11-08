Майк Йео: "Гол Тарасенко в раздевалку был очень значим для "Сент-Луиса"

Главный тренер "Сент-Луиса" Майк Йео после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (3:1) отметил, что во втором периоде его команда сыграла интенсивно. Специалист также добавил, что гол нападающего Владимира Тарасенко был очень значим для "блюз".

– Я думаю, что мы во втором периоде набрали свой темп и сыграли интенсивно, – цитирует St. Louis Post-Dispatch Йео. – Мы начали чувствовать, что можем переломить ход встречи. Гол Тарасенко в раздевалку, очевидно, был очень значим для нас, но, честно говоря, мы надеялись, что сможем забить раньше.

Напомним, что в сегодняшнем матче Тарасенко набрал три (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.

Все здесь: Малкин, Тарасенко и Овечкин. Голы россиян этой ночью