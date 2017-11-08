Все здесь: Малкин, Тарасенко и Овечкин. Голы россиян этой ночью

Сегодня в НХЛ состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. "Питтсбург" на своем льду обыграл "Аризону" со счетом 3:1. В составе победителей 3 (1+2) очка на свой счет записал нападающий Евгений Малкин.

"Сент-Луис" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 3:1. Три (1+2) очка в этой встрече набрал нападающий Владимир Тарасенко.

"Вашингтон" в гостях проиграл "Баффало" со счетом 1:3. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил в этой встрече свой 13-й гол в сезоне.