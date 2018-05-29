Маршессо побил рекорд по результативности среди участников команд-дебютантов плей-офф НХЛ

Форвард "Вегаса" Джонатан Маршессо в матче против "Вашингтона" (6:4) в рамках финальной серии (1-0) НХЛ отметился одной результативной передачей. Таким образом, он набрал 19 (8+11) баллов в 16 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли и побил рекорд по очкам среди участников команд, впервые принимающих участие в плей-офф.

Ранее рекорд принадлежал форварду "Нью-Йорк Айлендерс" Джуду Друэну (1975) и нападающему "Сан-Хосе" Игорю Ларионову, в активе которых было по 18 очков, когда их команды впервые в истории выступали в плей-офф НХЛ.