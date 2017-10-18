Малкин подрался с Шаттенкирком. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с защитником "Рейнджерс" Кевином Шаттенкирком в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победителя в этом поединке выявить не удалось, так как арбитры разняли хоккеистов.
Напомним, что в этой встрече 31-летний россиянин отметился двумя голевыми передачами и прервал трехматчевую серию без набранных очков.
Kevin Shattenkirk and Evgeni Malkin throwing haymakers, love it #NYR pic.twitter.com/uKmsAvijA2– Rob Taub (@RTaub_) 18 октября 2017 г.
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