Малкин подрался с Шаттенкирком. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с защитником "Рейнджерс" Кевином Шаттенкирком в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победителя в этом поединке выявить не удалось, так как арбитры разняли хоккеистов.

Напомним, что в этой встрече 31-летний россиянин отметился двумя голевыми передачами и прервал трехматчевую серию без набранных очков.