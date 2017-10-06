Малкин о поражении 1:10 от "Чикаго": "Мы полностью провалили игру"

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью корреспонденту "СЭ" в Чикаго Виктории БУЛАХОВОЙ рассказал о разгромном поражении своей команды от "Блэкхокс" – 1:10.

– Что сегодня случилось с "Питтсбургом"? Накопилась усталость из-за спаренных матчей (вчера "Пингвинз" уступили дома "Сент-Луису" – 4:5 ОТ. – Прим. "СЭ")?

– Мы проиграли по всем статьям. Плохо начали матч, оказались неготовыми к нему. Понимали, что играем против хорошей команды, одной из лучших в лиге, но не выполнили установку. Полностью провалили матч, будем делать выводы. Это только начало чемпионата – весь сезон впереди. Будем готовиться серьезно к каждой встрече. Надо выходить на лед с другим настроем.

Полностью интервью Малкина – читайте в ближайшее время на "СЭ"