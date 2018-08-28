Макдэвид хочет больше забивать в новом сезоне НХЛ

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид заявил, что планирует стать еще лучше в новом сезоне регулярного чемпионата НХЛ. 21-летний канадец отметил, что хочет больше забивать в новом сезоне и стать опаснее для соперников.

– Я всегда говорил, что хочу забивать больше, – цитирует хоккеиста русскоязычный сайт НХЛ. – Я всегда стремился к этому. Считаю, что умею играть в пас, могу разыгрывать комбинации, но у меня неплохо получается забрасывать шайбы. Дела с этим у меня стали налаживаться только в концовке минувшего сезона, и я надеюсь, что продолжу забивать и в новом чемпионате. Я хочу развиваться и работаю над этим. Всегда есть над чем работать. Я хочу стать еще опаснее и быстрее.

Макдэвид провел в "Ойлерз" три сезона, два из которых – в статусе капитана. На его счетк 209 матчей и 256 (87+169) набранных очков.