Лучшие моменты седьмого матча "Вашингтон" - "Питтсбург"

Главные моменты из седьмого матча полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ между "Вашингтоном" и "Питтсбургом". Он завершился в пользу команды Евгения Малкина (2:0).

Первый опасный момент возник на второй минуте. Голкипер "Питтсбурга" Марк-Андре Флери занервничал и в течение трех секунд не мог прижать шайбу ко льду.

На шестой минуте реальный шанс отличиться упустил Евгений Малкин. Войдя в зону и уложив на лед Нисканена, россиянин не смог переиграть в ближнем бою Холтби.

На 18-й минуте "Вашингтон" чуть не забил меньшинстве, однако успокоившийся Флери трижды выручил "Питтсбург" в том числе и после опаснейшего броска Эллера с двух шагов.

На 29-й минуте "Питтсбург" вышел вперед. Получилось как на тренировке: Кросби отдал налево Гюнтцелю, Джейк сделал мхатовскую паузу и прострелил через "пятак", а Раст, за которым не успел Овечкин, в касание распечатал ворота хозяев.

На 37-й минуте Флери успел переместиться по линии ворот и спасти "Питтсбург" после классного броска Овечкина с "усов".

На 45-й минуте Овечкин замешкался при выносе из своей зоны. Шайба от Шульца​ отскочила к Хернквисту, после чего 30-летний швед "нашел щелочку" между штангой и Холтби.

Единственная драка в матче пришлась на 50-ю минуту. Она началась с точного хука Уилсона в голову Орпика, а завершилась в партере, где хоккеистов успешно разняли арбитры.

Wilson and Orpik stop for a quick knuck chuck session pic.twitter.com/D15eyGejfh – Marina Molnar (@mkmolnar) 11 мая 2017 г.

На 57-й минуте "Питтсбург" был близок к третьему голу. Холтби в стиле Нойера вышел из ворот и даже опередил Каллена, но тут шайбу подобрал Роуни. Картер бросил по полупустым, но "Вашингтон" спас Джастин Уильямс, закрывший ближний угол.