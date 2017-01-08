07:48 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Лос-Анджелес" вырвал победу у "Миннесоты"

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"Лос-Анджелес" переиграл на своем льду "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая в две шайбы после первого периода. Автором победного гола в овертайме стал нападающий Тэннер Пирсон.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Миннесота" - 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Койву - 12, 3:12 - 0:1. Койл - 13 (Поминвилль), 7:27 - 0:2. Картер - 22 (Маззин), 27:39 - 1:2. Габорик - 2 (Картер, Даути), 31:13 - 2:2. Маззин - 4 (бол., Даути, Картер), 40:54 - 3:2. Паризе - 8 (бол., Стаал, Койву), 59:17 - 3:3. Пирсон - 11 (Мартинес, Копитар), 63:32 - 4:3.

Вратари: Будай - Кюмпер (57:46 - 59:17).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (9+16+9+2) - 24 (6+10+6+2). 

7 января. Лос-Анджелес. "Стэйплс-центр".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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