"Лос-Анджелес" потерпел четвертое поражение подряд, проиграв "Бостону"

"Лос-Анджелес" дома проиграл "Бостону" (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победу гостям принесла шайба Здено Хары, а голкипер победителей Антон Худобин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Отметим, что "Кингз" уступили в четвертом матче подряд, а "Брюинз" прервали серию из четырех поражений кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес Кингз" - "Бостон Брюинз" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Макэвой - 2 (Бержерон), 16:06 - 0:1. Даути - 4 (бол., Йокинен, Копитар), 24:33 - 1:1. Хара - 2 (Постма, Хейнен), 33:16 - 1:2.

Вратари: Куик (58:45) - ХУДОБИН.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 28 (5+18+5) - 30 (8+11+11).

Наши: - - Худобин.

17 ноября. Лос-Анджелес. Staples Center.

17 ноября. Лос-Анджелес. Стадион Staples Center.