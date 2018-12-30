"Лос-Анджелес" после четырех побед проиграл "Вегасу", Ковальчук заработал "-2"

"Вегас" обыграл "Лос-Анджелес" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Для "Кингз" это поражение стало первым после четырех побед подряд.

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не набрал очков в этой игре. Нападающий провел на льду 16 минут 53 секунды, сделал 2 броска и завершил встречу с показателем "-2".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" - "Вегас" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Каррье - 8 (Икин, Холден), 4:55 - 0:1. Копитар - 9 (Уокер, Иафалло), 19:55 - 1:1. Так - 13 (Штястны), 32:26 - 1:2. Карлссон - 15 (Шмидт), 43:20 - 1:3. Штястны - 4 (п.в., Так, Шмидт), 57:28 - 1:4.

Вратари: Куик - Суббан.

Штраф: 2 - 4.

Броски: 31 (8+7+16) - 32 (12+12+8).

Наши: Ковальчук (16.53/2/-2) - -.

29 декабря. Лос-Анджелес. Staples Center.