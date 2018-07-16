"Лос-Анджелес" подписал контракт с Макдермидом

"Лос-Анджелес" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Кертисом Макдермидом. Соглашение между 24-летним игроком и "Кингз" является двусторонним, оно рассчитано на два года.

В случае выступления в НХЛ, Макдермид будет получать 675 тысяч долларов за сезон, в АХЛ —125 тысяч долларов. Защитнику гарантирована выплата 150 тысяч долларов в первом сезоне и 200 тысяч – во втором.

В сезоне-2017/18 Макдермид провел в НХЛ 34 встречи, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности "-4" и 57 минутах штрафного времени.