07:57 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Лос-Анджелес" переиграл "Аризону"

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"Лос-Анджелес" нанес поражение "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Первая звезда встречи – форвард "Кингз" Джордан Нолан, оформивший дубль.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" – "Лос-Анджелес" – 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Голы: Ганзал – 4 (бол., Врбата, Стоун), 0:15 – 1:0. Кинг – 5 (Браун, Копитар), 12:25 – 1:1. Ганзал – 5 (бол., Стоун, Экман-Ларссон), 18:32 – 2:1. Нолан – 1 (Клиффорд, Шор), 30:14 – 2:2. Нолан – 2, 53:41 – 2:3. Ридер – 6 (Голигоски, Мартинук), 53:50 – 3:3. Льюис – 3 (Габорик, Копитар), 55:55 – 3:4.

Вратари: Смит (58:25 – 59:45) – Будай (Заткофф, 20:00).

Штраф: 24 – 14.

Броски: 31 (6+14+11) – 33 (14+10+9).

Глендейл. Gila River Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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