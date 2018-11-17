"Лос-Анджелес" обыграл "Чикаго" благодаря буллиту Ковальчука

"Лос-Анджелес" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский нападающий "Кингз" Илья Ковальчук стал автором победного буллита.
Команда из Лос-Анджелеса прервала серию из трех поражений.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Чикаго" - "Лос-Анджелес" - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Тоффоли - 5, 30:29 - 0:1. Саад - 5 (Тэйвз, Форслинг), 42:39 - 1:1.
Победный буллит: Ковальчук.
Вратари: Кроуфорд - Петерсен.
Штраф: 2 - 6.
Броски: 35 (8+12+14+1) - 32 (10+12+10+0).
Наши: Анисимов (16.16/3/0) - Ковальчук (16.12/3/+1).
17 ноября. Чикаго. United Center.
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