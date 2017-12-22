Линдхольм, Бишоп и Лабанк - звезды дня в НХЛ

Защитник "Анахайма" Хампус Линдхольм признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче с "Айлендерс" (5:4 ОТ) он оформил хет-трик, при этом забросив победную шайбу в овертайме.
Второй звездой стал вратарь "Далласа" Бен Бишоп. Во встрече с "Чикаго" (4:0) голкипер отразил все 24 броска по своим воротам.
Нападающий "Сан-Хосе" Кевин Лабанк признан третьей звездой. В игре с "Ванкувером" (5:4 ОТ) он отдал три передачи и забросил победную шайбу.
- Чикаго Блэкхокс
- Сан-Хосе Шаркс
- Даллас Старз
- Нью-Йорк Айлендерс
- Анахайм Дакс
- Ванкувер Кэнакс
- Хампус Линдхольм
- Бен Бишоп
- Кевин Лабанк
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