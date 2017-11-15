Летанг набрал 400 очков за "Питтсбург" и вышел на 2-е место среди защитников клуба

"Питтсбург" обыграл "Баффало" со счетом 5:4 (ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей результативной передачей отметился защитник Крис Летанг.

Благодаря этому баллу хоккеист набрал 400 (88+312) очков в 623 матчах лиги. Это второй показатель среди защитников за всю историю "Пингвинов".

Рекордсменом-защитником команды является Пол Коффи, записавший на свой счет 440 (108+332) очков в 331 матче. Он играл за клуб с 1987 по 1992 годы.