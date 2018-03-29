Кузнецов признан первой звездой матча "Вашингтон" - "Рейнджерс", несмотря на нереализованный буллит

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против "Рейнджерс" (3:2 ОТ). 25-летний россиянин принес своей команде победу в овертайме, забросив 25-ю шайбу в сезоне. Также он в первом периоде не смог реализовать буллит.

Второй звездой стал голкипер "Кэпиталз" Брэден Холтби, отразивший 35 бросков, а замкнул тройку лучших вратарь команды из Нью-Йорка Хенрик Лундквист, сделавший 30 сэйвов.