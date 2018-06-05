Кузнецов признан 2-й звездой 4-го матча финальной серии Кубка Стэнли

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой 4-го матча финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" (6:2). Он отметился четырьмя голевыми передачами. Теперь у россиянина 31 (12+18) очко в плей-офф.
Первой звездой встречи стал нападающий "Кэпиталз" Ти. Джей. Оши, набравший 3 (1+2) очка, а замкнул тройку лучших - голкипер Брэйден Холтби, отразивший 28 бросков.
Another #ALLCAPS 3 ⭐️'s of the game for #CapsKnights Game 4:– Washington Capitals (@Capitals) 5 июня 2018 г.
⭐️: @TJOshie77
⭐️⭐️: @Kuzya92
⭐️⭐️⭐️: @Holts170 pic.twitter.com/MUR8IN5VcU
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Монте-Кристо (Мститель) .
Справедливо ! У меня те же лица в тройке и на тех же местах.
07:20
redgy
да все правильно. Оши сегодня хорош был.
06:51
Басист
ВТОРОЙ? Ммда...
06:44