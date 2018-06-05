Кузнецов признан 2-й звездой 4-го матча финальной серии Кубка Стэнли

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой 4-го матча финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" (6:2). Он отметился четырьмя голевыми передачами. Теперь у россиянина 31 (12+18) очко в плей-офф.

Первой звездой встречи стал нападающий "Кэпиталз" Ти. Джей. Оши, набравший 3 (1+2) очка, а замкнул тройку лучших - голкипер Брэйден Холтби, отразивший 28 бросков.