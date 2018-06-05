06:15 | Хоккей — НХЛ

Кузнецов признан 2-й звездой 4-го матча финальной серии Кубка Стэнли

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Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов признан второй звездой 4-го матча финальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" (6:2). Он отметился четырьмя голевыми передачами. Теперь у россиянина 31 (12+18) очко в плей-офф.

Первой звездой встречи стал нападающий "Кэпиталз" Ти. Джей. Оши, набравший 3 (1+2) очка, а замкнул тройку лучших - голкипер Брэйден Холтби, отразивший 28 бросков.

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Монте-Кристо (Мститель) .

Справедливо ! У меня те же лица в тройке и на тех же местах.

07:20

redgy

да все правильно. Оши сегодня хорош был.

06:51

Басист

ВТОРОЙ? Ммда...

06:44

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