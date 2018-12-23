Кучеров - первая звезда дня, Ковальчук - вторая

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня признан форвард "Тампы" Никита Кучеров, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Эдмонтоном" (6:3) забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи.



Второй звездой назван нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук, оформивший дубль в игре с "Сан-Хосе" (3:2 ОТ).

Третьей звездой стал вратарь "Виннипега" Лоран Броссуа, который отразил 40 бросков и оформил шат-аут в матче с "Ванкувером" (1:0).

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