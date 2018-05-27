Кучеров может подписать новый контракт с "Тампой" в следующем году

Агент нападающего "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова Дэн Мильштейн отметил, что хоккеист заинтересован в продлении соглашения с клубом. Напомним, что следующим летом контракт 24-летнего хоккеиста истекает, и он сможет выйти на рынок ограниченно свободных агентов.

– Он хочет остаться в клубе и не хочет никуда уходить, – цитирует Sportsnet Мильштейна. – Может будет арбитраж, но клуб не собирается его терять. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы он остался.

Мильштейн также отметил, что соглашение может быть подписано и в следующем году. На данный момент по контракту Кучеров зарабатывает 4,77 миллиона долларов. Ранее инсайдер НХЛ Боб Маккензи сообщал, что игрок хочет повысить зарплату до 10 миллионов.

В прошлом сезоне Кучеров набрал 100 (39+61) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 17 (7+10) очков в 17 встречах плей-офф.