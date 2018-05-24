Кто фаворит финала Кубка Стэнли? Отвечает Павел Буре

Прославленный российский хоккеист Павел Буре поделился своими ожиданиями от предстоящего финала Кубка Стэнли, в котором сойдутся "Вашингтон" и "Вегас".

– Я думаю, "Вашингтон" является фаворитом. С другой стороны – во всех парах, из которых "Вегас" вышел победителем – они фаворитами как раз не были. Так что нас ждет совершенно непредсказумый финал.

– "Вегас" сенсационно добился выхода в финал в своем дебютном сезоне. Вы удивлены?

– Конечно, это большой сюрприз. Я не ожидал, что они даже в плей-офф попадут, а они вышли в финал. Думаю, это историческое событие. Если попытаться проанализировать успех, то думаю, здесь дело не том, что просто так звезды сошлись, а в грамотном руководстве команды. Состав удалось подобрать такой, что ребята играют очень слаженно, показывая интересный "разрушительный" хоккей.

– Сразу трое российских хоккеистов – Овечкин, Кузнецов и Орлов – сыграют в финале Кубка Стэнли впервые в карьере. Рады за ребят?

– Выйти в финал Кубка Стэнли – это всегда круто. Это мало кому удается. В НХЛ собраны лучшие игроки мира. Поэтому подняться на такую высоту – большое достижение.

– Кто по-вашему имеет больше шансов получить приз лучшего игрока плей-офф – Кузнецов или Овечкин?

– Думаю, пока рано говорить об этом. Впереди финал – в нем все и решится. (Лев КОНОВАЛОВ)​