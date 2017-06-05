Ковальчук хочет получать в НХЛ 7 миллионов долларов за сезон

Нападающий Илья Ковальчук надеется подписать контракт на два-три года с клубом НХЛ, сообщает Hockeybuzz со ссылкой на известного инсайдера Боба Маккензи. Россиянин надеется получать зарплату в 6-7 миллионов долларов за сезон.

Напомним, права на 34-летнего Ковальчука, который 11 июля 2013 года по собственному желанию завершил карьеру в НХЛ, принадлежат "Нью-Джерси". 3 сентября 2010 года он подписал 15-летний контракт на 100 миллионов долларов с "Дэвилз". 15 июля 2013 года Ковальчук подписал четырехлетний контракт со СКА и выиграл с командой два Кубка Гагарина.