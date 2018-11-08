"Колорадо" Варламова и Задорова уступил "Нэшвиллу", Сиссонс сделал хет-трик

"Колорадо" проиграл "Нэшвиллу" (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличился Колтон Сиссонс, трижды поразивший ворота Семена Варламова.

Еще один гол в активе Райана Хартмана. У хозяев забил Мэтт Калверт. "Нэшвилл" набрал 24 очка и лидирует в Западной конференции. У "Колорадо" 17 очков и девятая позиция

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Нэшвилл" - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Сиссонс - 2 (Бонино, Экхольм), 13:39 - 0:1. Сиссонс - 3 (Йоси, Бонино), 17:21 - 0:2. Колверт - 1 (бол., Жирар, Маккиннон), 27:08 - 1:2. Сиссонс - 4 (бол., Террис, Фиала), 39:57 - 1:3. Хартман - 4 (п.в., Бонино, Суббан), 57:06 - 1:4.

Вратари: Варламов (56:42 - 57:06) - Ринне.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 25 (10+7+8) - 34 (16+13+5).

Наши: Задоров (17.25/2/0), Каменев (7.39/1/0) - -.

8 ноября. Денвер. Pepsi Center.

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