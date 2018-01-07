"Колорадо" разгромил "Миннесоту", Якупов сделал голевую передачу

"Колорадо" на своем льду переиграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это пятая победа "Эвеланш" кряду.
Российский нападающий хозяев Наиль Якупов отыграл 10 с половиной минут и отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Никита Задоров сделал 1 бросок по воротам за 21 минуту игрового времени.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Колорадо" - "Миннесота" - 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)
Голы: Бурк - 1 (Уилсон, Жост), 7:38 - 1:0. Немет - 3 (Маккиннон, Рантанен), 18:16 - 2:0. Стаал - 18 (Бродин, Зукер), 19:27 - 2:1. Седерберг - 8 (бол., Керфут), 28:03 - 3:1. Рантанен - 15 (Ландескуг, Маккиннон), 36:19 - 4:1. Стаал - 19 (бол., Зукер, Сутер), 39:22 - 4:2. Седерберг - 9 (бол., ЯКУПОВ, Керфут), 45:13 - 5:2. Маккиннон - 18 (бол., Жирар, Рантанен), 47:17 - 6:2. Жост - 3 (Уилсон, Бурк), 57:46 - 7:2.
Вратари: Бернье - Дубник (Стэлок, 47:17).
Штраф: 16 - 16.
Броски: 38 (11+13+14) - 36 (9+16+11).
Наши: Задоров (21:08/1/0), Якупов (10:27/3/0) - -.
7 января. Денвер. Pepsi Center.
Долго наблюдал за идиотами на эт
Мак и Киннон просто звери
13:41
ростовский свин
fifa_guru...защита безусловно слабая - и скорее всего это не даст колорадо попасть в плов - всетаки сота, чикаго, даллас, сент луис(пег и нэшвил считаю займут первые 2 места в центре) посильнее будут...но вот в атаке лавины хороши -особенно в последних матчах - подсчитал у маккинона 12 очков в 5 матчах, у рантанена 9 ... очень крутая связка двух молодых форвардов. маккинон это безусловный топ,наикрутейший игрок. возможно они с рантаненом и втянут колорадо в плов...все таки за первую часть сезона на двоих набрали 93 очка...
12:20
fifa_guru
ростовский свин просто в моей памяти есть прям кошмарные (в плане защиты) игры жуков начала сезона. варлика прям жаль было..
11:47
ростовский свин
fifa_guru...да я бы не сказал , что оклорадо мучилось в первой части сезона - играли нормально- все время кружили недалеко от плова - безнадежными не выглядели...сейчас выиграли 4 матча и уже в зоне уайлд -кард...связка рантанен -маккинон просто зверская ...маккинон запросто может поборотся за звание лучшего бомбардира и призы..сейчас он второй ,на 6 очков отстает от кучерова - однако если проследить результативность в последних матчах 10 -темп маккинона намного выше.
11:45
fifa_guru
или сработала тактика убрать балласт Дюшена, а Якупу время снизить или тоже убрать )
09:11
fifa_guru
первые полсезона обсуждали развал команды, отсутствие игры, жалели Варламова. а они словно ждали вторую половину сезона и поперли) уже 5 подряд побед. действительно, неожиданно
09:10
maxcds
то что надо. вперед, Колорада!
08:43