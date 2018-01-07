"Колорадо" разгромил "Миннесоту", Якупов сделал голевую передачу

"Колорадо" на своем льду переиграл "Миннесоту" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это пятая победа "Эвеланш" кряду.

Российский нападающий хозяев Наиль Якупов отыграл 10 с половиной минут и отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Никита Задоров сделал 1 бросок по воротам за 21 минуту игрового времени.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Миннесота" - 7:2 (2:1, 2:1, 3:0)

Голы: Бурк - 1 (Уилсон, Жост), 7:38 - 1:0. Немет - 3 (Маккиннон, Рантанен), 18:16 - 2:0. Стаал - 18 (Бродин, Зукер), 19:27 - 2:1. Седерберг - 8 (бол., Керфут), 28:03 - 3:1. Рантанен - 15 (Ландескуг, Маккиннон), 36:19 - 4:1. Стаал - 19 (бол., Зукер, Сутер), 39:22 - 4:2. Седерберг - 9 (бол., ЯКУПОВ, Керфут), 45:13 - 5:2. Маккиннон - 18 (бол., Жирар, Рантанен), 47:17 - 6:2. Жост - 3 (Уилсон, Бурк), 57:46 - 7:2.

Вратари: Бернье - Дубник (Стэлок, 47:17).

Штраф: 16 - 16.

Броски: 38 (11+13+14) - 36 (9+16+11).

Наши: Задоров (21:08/1/0), Якупов (10:27/3/0) - -.

7 января. Денвер. Pepsi Center.