"Каролина" уступила "Вегасу"

"Вегас" на выезде переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Каролина" - "Вегас" - 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
Голы: Белльмар - 5 (Каррье, Так), 2:55 - 0:1. Миллер - 6 (бол., Перрон, Хаула), 12:20 - 0:2. Маршессо - 17 (Карлссон, Макнэбб), 12:59 - 0:3. Славин - 4 (бол., Скиннер, Уильямс), 19:15 - 1:3. Нил - 21 (бол., Хант, Миллер), 33:42 - 1:4. Лейпсик - 2 (Миллер), 50:20 - 1:5.
Вратари: Дарлинг (Уорд, 12:59) - Флери.
Штраф: 10 - 10.
Броски: 28 (10+10+8) - 33 (9+10+14).
22 января. Роли. PNC Arena.
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