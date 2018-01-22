04:39 | Хоккей — НХЛ

"Каролина" уступила "Вегасу"


"Вегас" на выезде переиграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Вегас" - 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Голы: Белльмар - 5 (Каррье, Так), 2:55 - 0:1. Миллер - 6 (бол., Перрон, Хаула), 12:20 - 0:2. Маршессо - 17 (Карлссон, Макнэбб), 12:59 - 0:3. Славин - 4 (бол., Скиннер, Уильямс), 19:15 - 1:3. Нил - 21 (бол., Хант, Миллер), 33:42 - 1:4. Лейпсик - 2 (Миллер), 50:20 - 1:5.

Вратари: Дарлинг (Уорд, 12:59) - Флери.

Штраф: 10 - 10.

Броски: 28 (10+10+8) - 33 (9+10+14).

22 января. Роли. PNC Arena.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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