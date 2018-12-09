"Калгари" обыграл "Нэшвилл"

"Калгари" выиграл у "Нэшвилла" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей отличились Оливер Кюлингтон, Шон Монахэн, Гарнет Хэтэуэй, Алан Куин и Элиас Линдхольм. У гостей шайбы забрасывали Колтон Сиссонс и Крэйг Смит.
"Калгари" набрал 40 очков и лидирует в Западной конференции. У "Нэшвилла" 39 очков и второе место.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Калгари" - "Нэшвилл" - 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Голы: Кюлингтон - 1 (Линдхольм, Годро), 1:12 - 1:0. Сиссонс - 6 (Йоси, Саломяки), 19:07 - 1:1. Монахэн - 18 (Хэнифин, Хэмоник), 36:40 - 2:1. Смит - 8 (Экхольм, Гримальди), 40:54 - 2:2. Хэтэуэй - 4 (Ткачак, Кюлингтон), 46:03 - 3:2. Кин - 1 (Андерссон), 52:12 - 4:2. Линдхольм - 16 (п.в., Годро, Монахэн), 57:00 - 5:2.
Вратари: Смит - Сарос (56:30 - 57:00).
Штраф: 4 - 6.
Броски: 25 (4+12+9) - 27 (7+8+12).
Наши: - - -.
9 декабря. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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