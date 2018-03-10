"Калгари" на выезде переиграл "Оттаву"

"Оттава" на своем льду уступила "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Это второе подряд поражение "Сенаторз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Оттава" - "Калгари" - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Голы: Беннетт - 11 (Ферланд, Кулак), 4:25 - 0:1. Стэйджан - 4 (Лазар, Годро), 51:42 - 0:2. Пажо - 11 (буллит), 52:55 - 1:2.

Вратари: Кондон (58:13 - 59:26, 59:37) - Риттих.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 30 (9+9+12) - 37 (15+10+12).

10 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.