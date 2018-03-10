"Калгари" на выезде переиграл "Оттаву"

"Оттава" на своем льду уступила "Калгари" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2). Это второе подряд поражение "Сенаторз".
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Оттава" - "Калгари" - 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Беннетт - 11 (Ферланд, Кулак), 4:25 - 0:1. Стэйджан - 4 (Лазар, Годро), 51:42 - 0:2. Пажо - 11 (буллит), 52:55 - 1:2.
Вратари: Кондон (58:13 - 59:26, 59:37) - Риттих.
Штраф: 4 - 4.
Броски: 30 (9+9+12) - 37 (15+10+12).
10 марта. Оттава. Canadian Tire Centre.
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Весёлый©
Полагаю, для "Флэймс" всё закончится плохо, т.к. для выхода нужно в оставшихся матчах обыгрывать "Эднонтон" (дважды), что проблематично из-за статуса дерби провинции Альберта, "Аризону" (тоже дважды, ну допустим) и минимум три очка в двух матчах с "Сан-Хосе". В отсутствие основного голкипера. А ведь есть 2 матча с "Вегасом", С "Анахаймом" и "Виннипегом" и остальное по мелочи.
08:41