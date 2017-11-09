Источник: Шипачев расторг контракт с "Вегасом"

Российский нападающий Вадим Шипачев расторг контракт с "Вегасом", утверждает журналист Стив Карп. Эту же информацию подтвердил известный инсайдер Пьер ЛеБрюн. Форвард перебрался в " Голден Найтс" весной 2017 года, подписав двухлетнее соглашение на два года на 9 миллионов долларов.
В НХЛ Шипачев провел всего три матча, отметившись одним голом. Затем его отправили в фарм-клуб, расположение которого форвард покинул самовольно, за что был дисквалифицирован.
Сообщалось, что 30-летний расторгнет контракт с клубом и вернется в Россию. Нападающий уже тренировался на базе СКА. При этом петербуржцы отмечали, что Шипачев занимается по индивидуальной программе.
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Cannavaro
Сообщалось, что 30-летний расторгнет контракт с клубом (с)....................... А 54-летний этому способствовал....и поедет 30-летний к 40-летнему и будет выступать в тройке с 28-летним и 31-летним :D
22:30