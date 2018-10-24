Источник: Куликов сыграет с "Торонто"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов вернется в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". Об этом сообщает журналист TSN Кен Уайеб.
27-летний россиянин в текущем сезоне провел два матча. В его активе одно очко за голевую передачу.
Матч "Виннипег" - "Торонто" начнется в 2.00 (по московскому времени).
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Joe Morrow and Nic Petan stayed on for extra work, so look for Dmitry Kulikov to return to #NHLJets lineup on Wednesday vs Toronto– Ken Wiebe (@WiebeSunSports) 24 октября 2018 г.
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