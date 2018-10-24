19:57 | Хоккей — НХЛ

Источник: Куликов сыграет с "Торонто"

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Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов вернется в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". Об этом сообщает журналист TSN Кен Уайеб.

27-летний россиянин в текущем сезоне провел два матча. В его активе одно очко за голевую передачу.

Матч "Виннипег" - "Торонто" начнется в 2.00 (по московскому времени).

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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