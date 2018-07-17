Илья Ковальчук: "Не обсуждал с тренером свою роль в "Лос-Анджелесе"

Новичок "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук назвал возможность выиграть Кубок Стэнли причиной, по которой он решел перейти в "Кингз". 35-летний форвард отметил, что раньше ему не доводилось играть с такими партнерами, как Джонатан Куик, Дрю Даути и Анже Копитар.

– Я хотел оказаться в команде, где у меня был бы шанс выиграть Кубок Стэнли, – приводит слова Ковальчука русскоязычная версия сайта НХЛ. – Мы встретились с Люком Робитайлом и Робом Блэйком (президентом и генеральным менеджером клуба. – Прим. "СЭ"), отлично пообщались, они мне показали, как будут меня использовать. И я понял, что смогу здесь показать себя на максимуме. Так вышло, что сделка получилась выгодной для обеих сторон. Наши желания совпали.

Значение имел исключительно хоккей. У меня осталось три-четыре года на высоком уровне. И эта команда мне понравилась. Здесь отличный вратарь Джонатан Куик, прекрасная защита с Дрю Даути во главе, один из лучших в лиге центральных нападающих Анже Копитар. С такими партнерами мне никогда играть не доводилось. И я очень рад, что такая возможность мне представится. В этом и была главная причина, почему я выбрал "Лос-Анджелес". Здесь есть ребята, которые знают, как побеждать и реально голодные до побед.

Я чувствую себя на свои 35. И это хорошо. Я не знаю, как все сложится. Но я буду стараться. В последние пару лет я играл на хорошем уровне и чувствовал себя комфортно. А когда у тебя в партнерах Даути, Копитар, Дастин Браун, Джефф Картер и другие, играть хорошо становится еще проще. И неважно, кто из нас будет забивать. Главное – добиться конечной цели.

Пока мы (с главным тренером Джоном Стивенсом. – Прим. "СЭ") только переписывались и мою роль в команде не обсуждали. Я был во Флориде, а он находится в Нью-Йорке. Пока мы только сказали друг другу "привет". А остальное обсудим при встрече. Моя задача – приехать в тренировочный лагерь максимально подготовленным. А кто с кем будет играть – решать тренеру.