Илья Бякин: "Ради финалов все и играют, как Кузнецов. И выходят со сломанными руками и ногами"

Олимпийский чемпион, экс-защитник "Эдмонтона" Илья Бякин прокомментировал "СЭ" победу "Вашингтона" в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли. "Кэпиталз" переиграли "Вегас" со счетом 3:1 и повели в серии (2-1).

- Фаворит в финале – "Вашингтон". Что-то прослеживается в Восточной конференции. "Питтсбург" раньше проходил в финал и выигрывал. Так же и "Вашингтон" сейчас прошел "Питтсбург" и может взять Кубок Стэнли. На "Востоке" команды более мастеровитые, более сильные. Я думаю, что "Вашингтон" долженпобедить в этой серии. А травма Кузнецова... В финале иначе никак. Все играли так всю жизнь. Ради финалов все и играют, и выходят со сломанными руками и ногами. Тут уже не до здоровья. Есть же обезболивающие препараты, но потом это все тяжело отходит. Но это хоккей. (Игорь НОВИКОВ)