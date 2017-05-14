Илья Брызгалов: "В "Вашингтоне" разберутся, что делать с Овечкиным"

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" прокомментировал положение Александра Овечкина в "Вашингтоне". Столичный клуб уступил "Питтсбургу" в 1/4 финала плей-офф НХЛ (3-4).

– Сейчас многие говорят о том, что Овечкина надо обменять. Как вы думаете, правы они?

– Знаете, это, наверное, не мое дело. Люди в "Вашингтоне" получают большие деньги. У них огромный опыт. И они сами разберутся, что делать с Овечкиным. Как им дальше быть. Это вопрос не на мою зарплату.

– И все-таки: Овечкин уже 12 лет в НХЛ, а воз и ныне там.

– Я не могу давать ему оценку. Мы с ним много играли вместе, мы друзья. Я не могу его обсуждать или что-то комментировать на его счет. Все мы совершаем ошибки. Сейчас все разбирают, мол, вот в седьмой игре Овечкин был на льду, когда забивали оба гола, тыры-пыры. В чем-то они, может быть, и правы. Они же не только смотрят на Сашку. Они же его сравнивают постоянно. Сравнивают с тем, как Гетцлаф в "Анахайме" в тяжелые моменты на команду играет.

И смотрят на Овечкина – какую он принес пользу команде. Насколько важен был для "Вашингтона" Александр. Все эти разговоры – они не с бухты-барахты берутся. Все познается в сравнении. А сравнивают они игроков одинакового калибра. Опять же – это шоу. Конечно, все мы люди, могут быть какие-то проблемы. Кто-то может воспринимать критику, кто-то нет. Но это шоу, и людям нужно дать какой-то продукт, чтобы им было что пообсуждать. Чтобы было чем заняться. Поспекулировать на чем-то. Надо заполнять эфирное время на телевидении, в конце-то концов. Поэтому они это и обсуждают. (Игорь ЕРОНКО)