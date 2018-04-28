Холл, Копитар и Маккиннон претендуют на "Харт Мемориал Трофи"

Определилась тройка претендентов на получение приза "Харт Мемориал Трофи". Как сообщает пресс-служба НХЛ, на награду, вручаемую хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате, претендуют Тэйлор Холл из "Нью-Джерси", Анже Копитар из "Лос-Анджелеса" и Натан Маккиннон из "Колорадо". Победитель будет назван 20 июня на церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе.