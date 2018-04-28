Холл, Копитар и Маккиннон претендуют на "Харт Мемориал Трофи"

Определилась тройка претендентов на получение приза "Харт Мемориал Трофи". Как сообщает пресс-служба НХЛ, на награду, вручаемую хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате, претендуют Тэйлор Холл из "Нью-Джерси", Анже Копитар из "Лос-Анджелеса" и Натан Маккиннон из "Колорадо". Победитель будет назван 20 июня на церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе.
You want it and here they are. Your Hart Memorial Trophy finalists are @hallsy09, @AnzeKopitar and @Mackinnon9.– NHL (@NHL) 27 апреля 2018 г.
The winner? Find out in @Vegas! #AwardWorthy #NHLAwards pic.twitter.com/9L4cfmk9bX
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