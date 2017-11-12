Хоффман, Нэш и Террис - звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила тройку лучших игроков минувшего игрового дня регулярного чемпионата. Первой звездой признан нападающий "Оттавы" Майк Хоффман, оформивший дубль в матче против "Колорадо" (4:3), который прошел в Стокгольме.

Второй звездой стал форвард "Рейнджерс" Рик Нэш, забросивший две шайбы в ворота "Эдмонтона" (4:2). Замкнул тройку лучших нападающий "Нэшвилла" Кайл Террис, который в первом матче за новый клуб против "Питтсбурга" (5:4 Б) набрал 2 (1+1) очка.