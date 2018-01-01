Хет-трик Карлссона помог "Вегасу" обыграть "Торонто"

"Вегас" на своей площадке обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3. Нападающий хозяев Вильям Карлссон набрал в этой игре 4 (3+1) очка. Этот хет-трик стал первым в истории клуба.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас" - "Торонто" - 6:3 (3:0, 1:2, 2:1)

Голы: Белльмар - 4 (Так), 2:24 - 1:0. Карлссон - 18 (Смит, Энгелланд), 4:17 - 2:0. Хаула - 14 (Перрон, Миллер), 13:24 - 3:0. Марло - 15 (Браун, Комаров), 25:07 - 3:1. Карлссон - 19 (Маршессо), 28:26 - 4:1. Мэттьюс - 16 (Хаймэн), 39:12 - 4:2. Мэттьюс - 17 (Райлли, Нюландер), 40:27 - 4:3. Маршессо - 14 (Карлссон, Теодор), 46:11 - 5:3. Карлссон - 20 (п.в., Смит, Макнэбб), 58:24 - 6:3.

Вратари: Суббан - Андерсен (57:31 - 58:24).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (11+10+10) - 23 (4+10+9).

Парадайс. T-Mobile Arena.