Харийс Витолиньш: "Шипачев должен играть еще лучше"

Тренер СКА Харийс Витолиньш отметил, что рад за нападающего "Вегаса" Вадима Шипачева, который смог отличиться в дебютном матче в НХЛ. Он также подчеркнул, что россиянин должен играть еще лучше, чтобы получить больше доверия со стороны тренеров.

Шипачев в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (3:1) забросил одну шайбу и был признан третьей звездой встречи. Напомним, форвард играл за СКА с 2013 по 2017 год.

– Видели дебют Шипачева?

– Видел только моменты. Конечно, хорошо, что после большой паузы, когда он не играл, и я же не знаю, как там складывалось – тренировался он или нет, но в первом же матче забил, – сказал Витолиньш. – Без разницы, какой гол – это дорогого стоит! Думаю, что Вадим должен еще лучше играть, потому что получит больше доверия со стороны тренеров, что он, может быть, потерял изначально. Желаю ему хорошего сезона и хороших дальнейших матчей. Побольше ему голов, чтобы забивал так же, как у нас в КХЛ. (Игорь ЕРОНКО)

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