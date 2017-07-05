Горан Стабб: "Костин играет просто, но эффективно"

Директор европейского бюро НХЛ по скаутингу Горан Стабб отметил, что экс-игрок московского "Динамо" Клим Костин обладает хорошим видением площадки и может создать моменты для партнеров. 18-летний нападающий в скором времени должен подписать контракт новичка с "Сент-Луисом", который выбрал россиянина под 31-м номером на драфте.

- Это практически полностью укомплектованный игрок с хорошим сочетанием габаритов и мобильности, который обладает отличным набором движений и финтов, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Стабба. - У него прекрасный бросок, но в то же время он не эгоистичен и может создавать моменты для партнеров. У него отличный контроль шайбы, он эффективен при трафике. Он хорошо видит площадку, у него трудно отобрать шайбу. Он играет просто, но эффективно.