Гол Сошникова помог "Торонто" победить "Детройт", Зайцев сделал передачу

"Торонто" взял верх над "Детройтом" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. В составе "Мэйпл Ливз" голом отметился российский нападающий Никита Сошников, для которого эта шайба стала второй в сезоне. Его партнер и соотечественник Никита Зайцев сделал результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Торонто" – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Мэттьюс - 23, 5:30 - 0:1. Полак - 3 (Ханвик, Кадри), 35:35 - 0:2. ван Римсдайк - 17 (ЗАЙЦЕВ, Маринчин), 44:19 - 0:3. СОШНИКОВ - 2 (Андерсен), 48:14 - 0:4.

Вратари: Мразек - Андерсен.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 22 (6+8+8) - 28 (7+12+9).

Наши: – – Сошников (10:13/1/+1), Зайцев (22:42/0/+1)

Детройт. Joe Louis Arena.