Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Сент-Луисом"

"Сент-Луис" обыграл "Вашингтон" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Роберт Томас, Колтон Парэйко, Оскар Сундквист, Алекс Пьетранджело и Тайлер Бозак.

Одно очко за результативную передачу записал в актив Иван Барбашев. У "Кэпиталз" забивали Александр Овечкин и Бретт Коннолли. Для российского форварда это 30-я шайба в нынешнем сезоне.

"Вашингтон" набрал 51 очко и занимает третье место в Восточной конференции. У "Сент-Луиса" 36 очков и 13-е место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Вашингтон" - 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Томас - 4 (Бортуццо, Шварц), 4:00 - 1:0. Овечкин - 30 (Кемпны, Карлсон), 15:34 - 1:1. Коннолли - 9 (Эллер, Кемпны), 23:00 - 1:2. Парэйко - 8 (бол., О`Райлли, Перрон), 32:23 - 2:2. Сундквист - 7 (Барбашев, Пьетранджело), 36:33 - 3:2. Пьетранджело - 5 (Перрон, Гуннарссон), 45:44 - 4:2. Бозак - 6, 51:08 - 5:2.

Вратари: Аллен - Холтби.

Штраф: 15 - 17.

Броски: 42 (9+19+14) - 25 (13+10+2).

Наши: Барбашев (12.25/1/0) - Кузнецов (16.42/3/-1), Овечкин (19.32/3/-2), Орлов (23.07/0/-2).

4 января. Сент-Луис. Enterprise Center.

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