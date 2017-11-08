Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в Баффало

"Вашингтон" в гостях проиграл "Баффало" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, прервалась трехматчевая победная серия "Кэпиталз".

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил в этой встрече свой 13-й гол в сезоне. Форвард Евгений Кузнецов нанес всего один бросок за 18 минут игры, защитник Дмитрий Орлов – пять бросков и три силовых приема за 24 минуты. В составе победителей дубль на счету Эвандера Кейна.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" – "Вашингтон" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Овечкин забил 13-й гол в сезоне - не со своей точки. Видео