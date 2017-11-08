Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в Баффало

"Вашингтон" в гостях проиграл "Баффало" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, прервалась трехматчевая победная серия "Кэпиталз".
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил в этой встрече свой 13-й гол в сезоне. Форвард Евгений Кузнецов нанес всего один бросок за 18 минут игры, защитник Дмитрий Орлов – пять бросков и три силовых приема за 24 минуты. В составе победителей дубль на счету Эвандера Кейна.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Баффало" – "Вашингтон" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Материалы других СМИ
Весёлый©
А кто-нибудь, кроме графьёв и плебса (в смысле, Шевченко) Вшей смотрит? Кому верить-та, если у них противоположные взгляды на русские персоналии?
06:53
mitchelll
Якут Хан...Да, да, смотрел, орлы-что тут скажешь!!Закончилась, правда, эта трансляция эпической фразой комментатора Гучева: "Уступали 0:3, но победили 3:2"!! Тут можно долго думать)))
06:46
Якут Хан
Безхребетным вшам стоит посмотреть как молодежка сегодня отыгрывалась с кэнаками. Вот это характер, красавцы!
06:41
Якут Хан
Даааа.. импотенты)) вам бестолковым в мхл играть. Позорище, если днище как койоты и сэйбрз не можете обыграть. То дорога вам в мхл)))
06:26
shadovva
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
06:21
igogohruhru
Жаль Оши сплоховал и гол в пустые ворота забили.
06:08
Монте-Кристо (Мститель) .
Единственное светлое пятно среди полевых игроков Вашингтона - это Овечкин. Остальные никакие. В том числе и переоцененный неадекватами Кузнецов. Неадекваты его воспринимают, если не за Эверест, то за Эльбрус точно. А на самом деле - это Большой Нургуш, горка из Челябинской области. Нургуша-Кузнецова сегодня не было видно. Кстати, часто журналистики вопрошают, а почему Кузнецов по воротам не бросает. Да бросает он. Просто его броски больше на пас вратарю соперников похожи. ЛОЛ !!!
06:03