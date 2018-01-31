Гол Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Монреаль"

"Сент-Луис" переиграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором первого гола в этой встрече стал российский нападающий Иван Барбашев.

В других встречах "Нэшвилл" Алексея Емелина дома уступил "Чикаго" Артема Анисимова, а "Виннипег" переиграл "Тампу", за которую сыграли Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Владислав Наместников.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Монреаль" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: БАРБАШЕВ - 2, 24:38 - 1:0. Берглунд - 7 (бол., Томпсон, Парэйко), 45:14 - 2:0. Стин - 11 (мен., п.в., Бродзяк), 57:43 - 3:0. Юдон - 7 (бол., Галлахер), 58:53 - 3:1.

Вратари: Хаттон - Прайс (57:33 - 57:43, 57:58).

Штраф: 7 - 6.

Броски: 31 (8+14+9) - 34 (11+10+13).

Наши: Барбашев (13:45/3/1), Тарасенко (18:49/2/1) - -.

Сент-Луис. Scottrade Center.

"Нэшвилл" - "Чикаго" - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Кемпф - 2 (Хиностроза, Юрчо), 3:03 - 0:1. Террис - 9 (Хартнелл, Смит), 22:12 - 1:1. Хиностроза - 5 (Шмолц , Кейн), 34:33 - 1:2.

Вратари: Сарос (58:20 - 59:45) - Форсберг.

Штраф: 9 - 7.

Броски: 43 (8+13+22) - 31 (9+13+9).

Наши: Емелин (12:56/0/0) - Анисимов (14:00/1/-1).

Нэшвилл. Bridgestone Arena.

"Виннипег" - "Тампа-Бэй" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Пека - 1 (Пойнт, Дотчин), 19:31 - 0:1. Лайне - 23 (бол., Уилер, Бафлин), 23:30 - 1:1. Коннор - 16 (Уилер, Майерс), 28:35 - 2:1. Литтл - 11 (Перро, Элерс), 54:35 - 3:1.

Вратари: Хатчинсон - Доминге (58:01).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 37 (10+15+12) - 24 (9+6+9).

Наши: - - Наместников (15:46/0/-1), Кучеров (17:20/1/0), Сергачев (20:25/0/-1).

Виннипег. Bell MTS Place.