Генменеджер "Каролины": "Если бы мне нужно было выбрать игрока сегодня, я бы взял Свечникова"

Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл отметил, что клуб постарается взять нападающего Андрея Свечникова на драфте НХЛ-2018. Ранее отмечалось, что россиянин точно будет выбран в топ-3 драфта. "Харрикейнз" будет выбирать под вторым номером.

– Я не хочу раскрывать все карты, но он точно находится в самом верху нашего списка, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Уоделла. – Там есть еще несколько очень хороших ребят, так что мы должны хорошо всех их изучить, потому что всякое может случиться. Если бы мне надо было сегодня выходить на подиум, чтобы выбрать игрока, я бы взял Андрея.

В прошлом сезоне в лиге Онтарио 18-летний россиянин в 44 играх он набрал 72 (40+32) очка.