Генменеджер "Далласа": "Ничушкин хочет вернуться в НХЛ"

Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл заявил, что нападающий Валерий Ничушкин хочет вернуться в НХЛ и подтвердил, что стороны ведут переговоры. Ранее сообщалось, что о заключении контракта с 23-летним игроком. В прошлом сезоне Ничушкин провел 69 игр за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ и плей-офф, набрал 36 (19+16) очков.

– Я много общаюсь с его агентом, – цитирует Sportsnet Нилла. – Вал хочет вернуться. Думаю, мы движемся в правильном направлении. Тогда он решил, что ему лучше играть в России, чтобы проводить больше времени на льду. Он играл почти во всех турнирах клуба и сборной. Он все еще молодой хоккеист, и мы станем лучше с ним. Волнуюсь во время переговоров. Я знаю, что он хочет вернуться, он будет хорошим дополнением для "Далласа". Он габаритный игрок, хорошо катается, уверенно играет у борта.

Ничушкин выступал за "Даллас" с 2013 по 2016 год – 166 матчей и 64 очка (23+41).