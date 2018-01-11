Генеральный менеджер "Вашингтона" - о возрождении Овечкина: "Хоккей стал быстрее, нужно сбрасывать вес"

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан уверен, что результативная игра капитана "Кэпиталз" Александра Овечкина в этом сезоне связана с тем, что форвард понимает основные тенденции НХЛ. По его словам, российский нападающий, как и другие хорошие хоккеисты, умело адаптировался.

– Я думаю, он сам понял основные тенденции в лиге, что типично для хороших игроков. Они умеют адаптироваться, – приводит Nhl.com/ru слова Маклеллана. – Хоккей стал быстрее, надо сбрасывать вес. Точно так поступили в "Лос-Анджелесе" Дастин Браун, Анже Копитар. Овечкин осознанно пошел на такой шаг.

Есть еще один аспект. Его роль в этом сезоне возросла, и он был к этому готов. Александр – наш лидер. В прошлом сезоне у нас было четыре звена, и нагрузка на него была не столь велика. В этом она увеличилась, и, похоже, это ему нравится.

В текущем сезоне Овечкин в составе "Вашингтона" провел 43 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 46 (27+19) очков. В минувшем розыгрыше регулярки нападающий записал на свой счет 69 (33+36) баллов за 82 игры.