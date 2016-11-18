Форвард "Аризоны" госпитализирован после столкновения с Никитой Трямкиным

Форвард "Аризоны" Брэд Ричардсон получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (2:3 ОТ), информирует NBC. Во втором периоде нападающий столкнулся с российским защитником "Кэнакс" Никитой Трямкиным, после чего упал и не смог самостоятельно покинуть лед. 31-летний канадец был госпитализирован. О степени тяжести повреждения не сообщается.