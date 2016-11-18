09:41 | ХОККЕЙ — НХЛ

Форвард "Аризоны" госпитализирован после столкновения с Никитой Трямкиным

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Форвард "Аризоны" Брэд Ричардсон получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (2:3 ОТ), информирует NBC. Во втором периоде нападающий столкнулся с российским защитником "Кэнакс" Никитой Трямкиным, после чего упал и не смог самостоятельно покинуть лед. 31-летний канадец был госпитализирован. О степени тяжести повреждения не сообщается.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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raver87

Странная травма. Неочевидная.

11:26

kargot

В колено скорее всего въехал. Думаю неумышленно травму нанес, пытался остановить игрока, не дав тому переиграть себя один в один, сблизившись с ним в контакт

11:25

.BattleFish.

Людей порой об борт расшибают в дребезги, а они потом спокойно едут дальше, а тут какая то нелепость приключилась!) ЗЫ Сразу вспоминаю момент когда Линдрос въехал на полной скорости в Володю Константинова прямо у борта, после этого Владимир слегка потерял координацию и еще секунд десять катил по льду как пьяный, шатаясь из стороны в сторону!)))

09:59

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