Форвард "Аризоны" госпитализирован после столкновения с Никитой Трямкиным

Форвард "Аризоны" Брэд Ричардсон получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ванкувером" (2:3 ОТ), информирует NBC. Во втором периоде нападающий столкнулся с российским защитником "Кэнакс" Никитой Трямкиным, после чего упал и не смог самостоятельно покинуть лед. 31-летний канадец был госпитализирован. О степени тяжести повреждения не сообщается.
raver87
Странная травма. Неочевидная.
11:26
kargot
В колено скорее всего въехал. Думаю неумышленно травму нанес, пытался остановить игрока, не дав тому переиграть себя один в один, сблизившись с ним в контакт
11:25
.BattleFish.
Людей порой об борт расшибают в дребезги, а они потом спокойно едут дальше, а тут какая то нелепость приключилась!) ЗЫ Сразу вспоминаю момент когда Линдрос въехал на полной скорости в Володю Константинова прямо у борта, после этого Владимир слегка потерял координацию и еще секунд десять катил по льду как пьяный, шатаясь из стороны в сторону!)))
09:59