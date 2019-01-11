"Флорида" проиграла "Эдмонтону", Киселевич набрал 2 очка

"Эдмонтон" по буллитам обыграл "Флориду" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 Б). Это четвертое подряд поражение "Пантерз".

Российский нападающий "Флориды" Богдан Киселевич отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Флорида" - 4:3 Б (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Ватрано - 12 (Киселевич), 9:06 - 0:1. Нерс - 6 (Чейссон, Макдэвид), 9:32 - 1:1. Мальгин - 5, 24:28 - 1:2. Макдэвид - 25 (Нерс, Драйзайтль), 39:38 - 2:2. Боргстрем - 4 (Киселевич, Хоффман), 54:02 - 2:3. Макдэвид - 26 (Драйзайтль, Чейссон), 59:52 - 3:3.

Победный буллит: Ньюджент-Хопкинс.

Вратари: Тэлбот (58:20 - 58:39, 59:01 - 59:52) - Раймер.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 24 (5+7+6+6) - 30 (12+7+9+2).

Наши: - - Дадонов (18.38/0/+1), Киселевич (13.57/0/+2).

11 января. Эдмонтон. Rogers Place.