Фил Кессел: "Арт Росс Трофи"? Мне все равно, у меня два Кубка Стэнли"

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел заявил, что не обращает внимания на личные награды и не следит за ситуацией с борьбой за "Арт Росс Трофи". Напомним, что приз вручается игроку, который набирает больше всех очков в регулярном чемпионате НХЛ.

– "Арт Росс Трофи"? Знаете, мне все равно, у меня есть два Кубка Стэнли, – цитирует Pens Inside Scoop Кессела.

Напомним, что в этом сезоне форвард набрал 66 (24+42) очков в 59 встречах. В списке бомбардиров на данный момент лидирует нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров – 76 (31+45) очков в 58 матчах.