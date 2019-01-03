Евгений Малкин о трагедии в Магнитогорске: "Взрыв произошел недалеко от моего дома"

Центрфорвард "Питтсбурга" Евгений Малкин – о трагедии в родном Магнитогорске. Напомним, что в канун Нового года в 10-этажном доме произошел взрыв, в результате чего обрушился подъезд. Ранее сообщалось о 37 погибших.

– Трагедия случилась на улице Карла Маркса... – сказал Малкин. – На моей улице, я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й... Буквально двадцать домов разница.

– Знакомых не затронуло ваших?

– Никого лично, вроде, не знал. Мне тяжело сказать, я даже список фамилий, фотографий не видел, кто ушел...Не так много информации дают. Друзья скидывают видео, говорят, очень медленно раскапывают, чуть ли не вручную. Боятся, что бы дом дальше не разрушился. Кажется, уже 28 погибших нашли, еще 13 под завалами, шансов очень мало осталось еще живых отыскать. Странные события вообще там творятся, какая-то машина взорвалась, стрельба была слышна. Много информации всякой, кто-то говорит, что теракт, кто-то, что газовая труба взорвалась, пока неясно ничего, но это большое горе, конечно.

– Как возникла идея слова поддержки на коньки нанести?

– Я хотел надеть траурную повязку на свитер. Сегодня созванивались с НХЛ, но они не разрешили. Сказали, что не положено на одного игрока только делать. Перед игрой поговорили с менеджером, он предложил на клюшке написать, но она разноцветная, тоненькая, не было заметно бы. Решили на коньках писать, у баскетболистов подсмотрели, они так иногда на кроссовках делают.

– Собираетесь провести какую-нибудь благотворительную акцию?

– Да конечно, не останемся в стороне, это общее горе. Выставим на аукцион майки, коньки мои, выразим слова поддержки, соболезнования. Все понимают, что это мой родной город. Я много лет отдал "Питтсбургу", они должны меня поддерживать, спасибо им за это. (Артем Веневцев)

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