"Эдмонтон" вызвал Пульюярви из АХЛ после травмы Слепышева

"Эдмонтон" на своем официальном сайте объявил, что нападающий Ессе Пульюярви вызван из фарм-клуба в основную команду. 19-летний форвард вернулся в "Ойлерз" после того, как из-за травмы выбыл российский нападающий Антон Слепышев.

Ожидается, что он сыграет против "Рейнджерс" в субботу вечером. Финский хоккеист провел 10 игр за "Кондорз" в АХЛ и набрал 5 (1+4) очков. "Эдмонтон" выбрал Пульюярви под общим 4-м номером на драфте НХЛ-2016. В лиге он провел всего 28 игр в первый же сезон и записал на свой счет 8 (1+7) очков.