Джордж Макфи: "Овечкин в "Вегасе"? В Вашингтоне слишком много свитеров с номером 8"

Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи заявил, что капитана "Вашингтона" Александра Овечкина не будет в его команде. Ранее сообщалось, что лидера "Кэпиталз" могут обменять, и новичок НХЛ назывался одним из возможных претендентов на игрока.

– Овечкина в нашей команде не будет, – цитирует Las Vegas Review-Journal Макфи. – В Вашингтоне слишком много свитеров с восьмым номером.

Напомним, что за "Вашингтон" 31-летний хоккеист выступает с 2005 года. На его счету 921 матч в регулярном чемпионате и 1035 (558+477) очков.